Ergastolo ostativo, c'è speranza che le picconate contro l'antimafia non lascino solo macerie (Di venerdì 16 aprile 2021) Alla fine del suo mandato alla Corte costituzionale, Marta Cartabia ebbe a dichiarare pubblicamente, tra l'altro, che le pronunce dalla Consulta sono molto spesso "più che il punto conclusivo di una certa vicenda, il punto intermedio di uno sviluppo normativo che trova compimento solo quando il Legislatore lo conclude". Queste parole possono sembrare quasi profetiche dopo la sentenza di ieri della Consulta, che da un lato ha dichiarato incostituzionale l'Ergastolo ostativo (la norma che esclude i mafiosi ergastolani, non "pentiti", dal beneficio della liberazione condizionale); ma nello stesso tempo ha stabilito che la pronunzia non avrà effetti immediati, perché entro un anno il Legislatore dovrà riscrivere la legge, altrimenti la Consulta interverrà definitivamente nel maggio 2022. Ed è singolare che nel frattempo Marta Cartabia sia ...

