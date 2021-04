Enrico Brignano e Flora Canto | la rivelazione in diretta | “Ecco come si chiamerà nostro figlio”

Advertising

Raiofficialnews : Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta venerdì #16aprile alle 21.25 su @RaiUno. Ospiti di @serenarossi_com: Anna Va… - mengoniana87 : RT @tizianosmile1: Enrico Brignano e Serena Rossi insieme e il mio pensiero vola ad Olaf ed Anna insieme ???? #canzonesegreta - Martina060614 : RT @tizianosmile1: Enrico Brignano e Serena Rossi insieme e il mio pensiero vola ad Olaf ed Anna insieme ???? #canzonesegreta - LaFag_ : Io mi sono emozionata con Enrico Brignano ?? Non vedo l’ora di rivederlo di nuovo a teatro ???? #CanzoneSegreta - Lucimay69 : RT @Annare12: Trovate un uomo che ti guarda come Enrico Brignano guarda la moglie Flora?? #canzonesegreta -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Brignano

Flora Canto è riuscita a sorprendere il suo compagno. Il comico non ha trattenuto le lacrime vedendola, bellissima, sul palco col pancione. I due, infatti, aspettano il loro secondo bambino ed è stata proprio la Vanto a svelare che si ...(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) Flora Canto, compagna/ "Martina ha scelto il nome del fratellino..." Maria De Filippi ospite di Pio e Amedeo C'è anche Maria De Filippi , tra gli ...Il format «Game of Games» su Rai2 il mercoledì sera non ha funzionato come previsto nonostante l’energia della conduttrice. Lunedì la decisione sulla nuova collocazione ...Questa sera, 16 aprile 2021, alle ore 21:40 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di Felicissima Sera. Padroni di casa Pio e Amedeo, approdano sulla principale rete di Cologno Monzese con il nuov ...