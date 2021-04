(Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - Mercoledì 21 aprile alle ore 10.30, gruppo energetico mondiale protagonista della transizione verso una economia carbon neutral, presenta il proprio piano strategico di sviluppo delle energie rinnovabili in Italia e annuncia il più innovativoin collaborazione con Amazon. AGENDA Vannia Gava, Sottosegretario di Stato per la transizione ecologica, MITE Nello Musumeci, Presidente Regione Sicilia Damien Térouanne, CEOItalia Giorgio Busnelli, Director Consumer Goods Amazon.it e Amazon.es Andrea Fiocchi, Head of Renewable EnergiesItalia Interverrà con un messaggio Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Modera Silvia Vaccarezza, giornalista

Advertising

zazoomblog : ENGIE il nuovo progetto agro-fotovoltaico - #ENGIE #nuovo #progetto - AndreaCortiAC : ENGIE, il nuovo progetto agro-fotovoltaico - giornaleradiofm : ENGIE, il nuovo progetto agro-fotovoltaico: (Adnkronos) - Mercoledì 21 aprile alle 10.30, in una conferenza ENGIE,… - lifestyleblogit : ENGIE, il nuovo progetto agro-fotovoltaico - - TV7Benevento : ENGIE, il nuovo progetto agro-fotovoltaico... -

Ultime Notizie dalla rete : ENGIE nuovo

... formata da Sct Group, Abaco e. I lavoratori della sosta sono molto preoccupati perché non ... - avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica volta ad individuare ilsoggetto ...Mercoledì 21 aprile alle 10.30, in una conferenza, gruppo energetico mondiale protagonista della transizione verso una economia carbon neutral, illustrerà il più innovativo progetto agro - fotovoltaico. Il progetto, in partnership con Amazon, ...(Adnkronos) - Mercoledì 21 aprile alle 10.30, in una conferenza ENGIE, gruppo energetico mondiale protagonista della transizione verso una economia carbon neutral, illustrerà il più innovativo progett ...Il progetto semestrale Smart Alliance prevede la condivisione degli spazi dei big del Consorzio Elis. Coinvolte 300 persone che potranno prenotare via app il ...