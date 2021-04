ENGIE | il nuovo progetto agro-fotovoltaico

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) – Mercoledì 21 aprile alle 10.30, in una conferenza, gruppo energetico mondiale protagonista della transizione verso una economia carbon neutral, illustrerà il più innovativo. Il, in partnership con Amazon, si inserisce nell’ambito del piano strategico che il gruppo ha elaborato per lo sviluppo delle energie rinnovabili. AdnKronos sarà media partner dell’evento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

