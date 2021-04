Emergenza Coronavirus | l’Italia cambia colore Ecco le regioni coinvolte e la data

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 16 aprile 2021) Anche questo venerdì, come tutti gli altri, grande attesa per i dati che saranno divulgati dall’ISS, Istituto Superiore della Sanità, e che scriveranno le sorti delper quanto riguarda i colori dellee quindi le restrizioni che ne derivano. A seconda dai dati diffusi, toccherà al Ministro della Salute Roberto Speranza comunicare poi gli eventualimenti semmai ci saranno, tenendo conto della diffusione dei contagi, della pressione sugli ospedali e dei decessi dovuti al Covid, flagello di questo ultimo anno. Cosa potrebbere Al momento vediamo un’Italia quasi tutta arancione escluse le quattroche restano in zona rossa ovvero Sardegna, Valle d’Aosta, Campania e Puglia, le quali sperano in un cambio diche dia la possibilità di ...