Emanuele Filiberto produttore di una serie e un film sulla nonna | l’ultima regina d’Italia

Emanuele Filiberto, discendente dei Savoia, sarà il produttore di due progetti sulla nonna Maria Josè, l'ultima regina d'Italia Diretto discendente dei Savoia, Emanuele Filiberto produrrà una serie tv e un film incentrati su sua nonna Maria Josè del Belgio, l'ultima regina d'Italia. E così, se l'Inghilterra ha The Crown, l'Italia avrà i Savoia. Filiberto sarebbe già al lavoro sul progetto insieme alla regista di origini cinesi, ma cresciuta in Italia, Yi Zhou. "Yi è una straordinaria narratrice che rappresenterà magnificamente la storia di mia nonna. Non vediamo l'ora di creare ...

