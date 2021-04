Elisa Isoardi rischia la vista? Brutte notizie dall’Isola dei Famosi (Di venerdì 16 aprile 2021) Alla fine Elisa Isoardi, una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi 2021, è stato costretta, a malincuore, a lasciare il reality show e l’Honduras, facendo immediatamente ritorno a Milano. Quello che sembrava un incidente serio, ma dalle conseguenze tutto sommato contenute, potrebbe rivelarsi ben più grave di quanto appariva all’inizio, tanto che c’è chi sostiene possa mettere a repentaglio la vista da un occhio della bella conduttrice piemontese. L’incidente ha avuto luogo vicino al fuoco che Elisa e le sue compagne d’avventura Vera Gemma e Miryea Stabile avevano appena acceso per scaldarsi. Una scintilla è finita nell’occhio della Isoardi, che ha iniziato a non vederci più; lo spavento è stato enorme ma una volta che sono intervenuti i medici (la naufraga è stata trasportata ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 aprile 2021) Alla fine, una delle grandi protagoniste dell’Isola dei2021, è stato costretta, a malincuore, a lasciare il reality show e l’Honduras, facendo immediatamente ritorno a Milano. Quello che sembrava un incidente serio, ma dalle conseguenze tutto sommato contenute, potrebbe rivelarsi ben più grave di quanto appariva all’inizio, tanto che c’è chi sostiene possa mettere a repentaglio lada un occhio della bella conduttrice piemontese. L’incidente ha avuto luogo vicino al fuoco chee le sue compagne d’avventura Vera Gemma e Miryea Stabile avevano appena acceso per scaldarsi. Una scintilla è finita nell’occhio della, che ha iniziato a non vederci più; lo spavento è stato enorme ma una volta che sono intervenuti i medici (la naufraga è stata trasportata ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - MediasetPlay : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - IlContiAndrea : Elisa torna, la domenica di Canale 5 aspiettta attè! #Isola #Isoardi - chris40451312 : RT @Tristan__esdpv: primo giorno senza le amazzoni, playa esperanza ed elisa isoardi - viperlando : io trovo cringe (giustamente) quei calzini di merda ma non avrei problemi a comprarmeli con la faccia di elisa isoa… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi Isola dei Famosi: calo drastico di ascolti per la puntata del 15 aprile La puntata di giovedì, la meno vista di sempre di questa edizione, è stata peraltro contrassegnata dall'abbandono di Elisa Isoardi e di Brando Giorgi per motivi di salute. Non c'è stata nessuna ...

Isola dei Famosi 2021, per Elisa Isoardi infortunio e ritiro. Nominati e televoto All' Isola dei Famosi 2021 Elisa Isoardi abbandona per infortunio. E anche Brando Giorgi lascia il reality per lo stesso motivo. E' quanto accade nella nona puntata del programma tv condotto da Ilary Blasi e che vede nel ruolo ...

Isola dei famosi, rientro Miryea e Vera: “Che Buffonata”. Scoppia la rivolta Dura reazione dei social al rientro in gara di Miryea Stabile e Vera Gemma. Ecco cosa spinge i fans a contestare la produzione ...

Elisa Isoardi sfregiata all’Isola: comunica l’abbandono in diretta Elisa Isoardi aveva l'occhio bendato ieri sera all'Isola dei famosi. A causa di un incidente l'ex naufraga ha dovuto abbandonare il reality ...

La puntata di giovedì, la meno vista di sempre di questa edizione, è stata peraltro contrassegnata dall'abbandono die di Brando Giorgi per motivi di salute. Non c'è stata nessuna ...All' Isola dei Famosi 2021abbandona per infortunio. E anche Brando Giorgi lascia il reality per lo stesso motivo. E' quanto accade nella nona puntata del programma tv condotto da Ilary Blasi e che vede nel ruolo ...Dura reazione dei social al rientro in gara di Miryea Stabile e Vera Gemma. Ecco cosa spinge i fans a contestare la produzione ...Elisa Isoardi aveva l'occhio bendato ieri sera all'Isola dei famosi. A causa di un incidente l'ex naufraga ha dovuto abbandonare il reality ...