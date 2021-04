Elezioni Roma, Pd proporrà primarie per il 20 giugno (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Pd di Roma proporrà il 20 giugno come data per le primarie per le Elezioni amministrative Romane. “Siamo e restiamo sempre al fianco della città nella lotta al virus ma oggi finalmente grazie agli straordinari risultati della campagna vaccinale nella nostra Regione, si riaccende la speranza che ci permette di rimetterci al lavoro per costruire insieme il mondo oltre il Covid 19, a partire dalle prossime amministrative. Per questo motivo ricordiamo che le primarie, da sempre nel Dna del Pd e del centrosinistra, sono la via maestra per coinvolgere tutti gli elettori nelle scelte della nostra comunità politica”, dicono, in una nota congiunta, Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, e Andrea Casu, segretario Pd Roma a seguito di un incontro al Nazareno con ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Pd diil 20come data per leper leamministrativene. “Siamo e restiamo sempre al fianco della città nella lotta al virus ma oggi finalmente grazie agli straordinari risultati della campagna vaccinale nella nostra Regione, si riaccende la speranza che ci permette di rimetterci al lavoro per costruire insieme il mondo oltre il Covid 19, a partire dalle prossime amministrative. Per questo motivo ricordiamo che le, da sempre nel Dna del Pd e del centrosinistra, sono la via maestra per coinvolgere tutti gli elettori nelle scelte della nostra comunità politica”, dicono, in una nota congiunta, Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, e Andrea Casu, segretario Pda seguito di un incontro al Nazareno con ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma Elezioni Roma, Pd proporrà primarie per il 20 giugno 'Il futuro di Roma è il futuro dell'Italia e le prossime elezioni amministrative - proseguono gli esponenti dem - sono un appuntamento fondamentale che vogliamo affrontare al fianco di chi ha ...

