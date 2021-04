Elettra Lamborghini, in tv non si è visto ma c’è chi ha ripreso tutto durante l’Isola dei Famosi 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) E anche la nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è andata. Puntata diversa, perché per la prima volta nella storia del reality non è andata in onda in diretta per non interferire con l’Isola spagnola Supervivientes, ma intensa dal punto di vista dei contenuti. Nessun eliminato, ma due abbandoni ‘clamorosi’, entrambi per motivi di salute: quelli di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. E così l’Isola perde due pezzi grossi perché tanto l’attore quanto la conduttrice si erano subito imposti come grandi protagonisti in Honduras. Ma presto sbarcheranno altri sei naufraghi che, dalle anticipazioni, sono Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli, Matteo Diamante e Ignazio Moser. Ci si aspettano ‘scintille’ tra la Ferrera e la Tittocchia perché entrambe hanno avuto una storia con ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) E anche la nona puntata deldeiè andata. Puntata diversa, perché per la prima volta nella storia del reality non è andata in onda in diretta per non interferire conspagnola Supervivientes, ma intensa dal punto di vista dei contenuti. Nessun eliminato, ma due abbandoni ‘clamorosi’, entrambi per motivi di salute: quelli di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. E cosìperde due pezzi grossi perché tanto l’attore quanto la conduttrice si erano subito imposti come grandi protagonisti in Honduras. Ma presto sbarcheranno altri sei naufraghi che, dalle anticipazioni, sono Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli, Matteo Diamante e Ignazio Moser. Ci si aspettano ‘scintille’ tra la Ferrera e la Tittocchia perché entrambe hanno avuto una storia con ...

