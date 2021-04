Elettra Lamborghini | il vestito la tradisce e la telecamera la inquadra | si vede tutto FOTO

(Di venerdì 16 aprile 2021), attualmente opinionista nel programma L’Isola dei Famosi, ha trovato nuovamente il modo di far parlare di sé. Ecco cosa è successo! Bellissima, spigliata e sempre con la risposta pronta,sta letteralmente spopolando in queste ultime settimane. Il pubblico e i suoi già tanti affezionati ammiratori, infatti, la stanno conoscendo sempre più grazie al ruolo di opinionista a L’Isola dei famosi. Insieme all’iconica Iva Zanicchi e al fresco vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi,fa parte del terzetto di opinionisti che ogni lunedì e ogni giovedì affianca Ilary Blasi durante la puntata serale del reality show di Canale 5. E’ proprio dallo studio del programma che sono state scattate le ultimee stories con cui ...

Advertising

ARIVERGARAA : Elettra Lamborghini - friedfrieden : Flasheo Elettra Lamborghini - Vincenz59369559 : @ElettraLambo @IsolaDeiFamosi Elettra Lamborghini sei stata brava a difendere a Fariba sno tutti contro a Fa… - Ele75480142 : RT @Elisa96651132: Ilary: “ha più interazioni Jedà in studio che Elettra Lamborghini”?? #tommasozorzi - twentyyearsgold : Adesso Akash si definisce un 'modellino' peccato che su Instagram millanta più campagne Vogue che dischi di platino… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

VOTO 6 Continua ad essere poco opinionista da programma televisivo e più telespettatrice. La simpatia di certo non manca, c'è qualche ammonimento e qualche 'Non si fa così' ma ...Su Canale 5 nono appuntamento con ' L'Isola dei Famosi '. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed. Brando ed Elisa, dopo aver avuto entrambi problemi agli occhi, sono costretti a tornare in Italia per accertamenti medici. Al televoto questa settimana finiscono Fariba e Beatrice.Su Canale 5 nono appuntamento con "L'Isola dei Famosi". A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Brando ed Elisa, dopo aver avut ...Elisa Isoardi deve abbandonare L'Isola dei Famosi anzitempo. Per lei il reality si conclude nel momento migliore, ma le cause sono davvero importanti ...