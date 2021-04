Egitto, Di Maio: “Rapporti mai tanto bassi, liberare Zaki e verità su Regeni” (Di venerdì 16 aprile 2021) “I nostri Rapporti con l’Egitto non sono mai stati tanto bassi”. Lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Il caso Regeni resta irrisolto, chiediamo che gli ambasciatori europei possano tornare a monitorare i processi”, ha affermato. “Ci sono principi relativi ai diritti umani che non sono negoziabili e le decisioni del Parlamento restano sovrane – ha risposto a una domanda sul rischio che la decisione di dare la cittadinanza a Patrick Zaki ne prolunghi i giorni in carcere – Il tema è piuttosto bilanciare la nostra comunicazione, evitare escalation, per liberare Zaki e arrivare alla verità su Regeni”. Poi l’Afghanistan. “Ci coordineremo con gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) “I nostricon l’non sono mai stati”. Lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri, Luigi Di. “Il casoresta irrisolto, chiediamo che gli ambasciatori europei possano tornare a monitorare i processi”, ha affermato. “Ci sono principi relativi ai diritti umani che non sono negoziabili e le decisioni del Parlamento restano sovrane – ha risposto a una domanda sul rischio che la decisione di dare la cittadinanza a Patrickne prolunghi i giorni in carcere – Il tema è piuttosto bilanciare la nostra comunicazione, evitare escalation, pere arrivare allasu”. Poi l’Afghanistan. “Ci coordineremo con gli ...

Advertising

gspcpn : Mino #Raiola ministro degli esteri! Altro che Di Maio! Parla 7 lingue e come mediatore si fa abbastanza rispettare.… - petroglio : @erprofeta2 @questononkretoh Se Di Maio si sveglia dalla siesta ne dice una sull'Egitto che fa tremare i muri delle piramidi - laura_egidi : @luigidimaio @NATO Bene... Dovreste come Europa spingere l'Egitto a liberare Patrick Zaki, intervieni Di Maio, prim… - Salmour2 : @espressonline Di Maio fa sempre il cameriere ma a livello internazionale. È penoso e umiliante per gli italiani ve… - giampifiore : @M5S_Camera Pugni, scosse elettriche sui genitali e unghie strappate. Così il governo al-Sisi porta avanti la repre… -