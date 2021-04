Editoria, il direttore Perrone: “La forza della Dire, il livore di Zunino” (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Livore sospetto quello di Corrado Zunino, firma di Repubblica, che scrivendo della Dire l’ha definita “agenzia di comunicazione utile a diffondere il pensiero e a coltivare gli affari dell’editore”. Definizione incomprensibile, al limite della calunnia, perché l’agenzia Dire da 33 anni fa informazione, come sanno tutti i colleghi italiani e anche quelli di Repubblica, tranne uno. Sentir definire i miei 90 colleghi (tutti contrattualizzati), con età media di 39 anni, più giornaliste che giornalisti, come strumenti di propaganda è ingiusto, altamente lesivo del lavoro che con impegno e fatica quotidiana svolge ogni giornalista della Dire. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Livore sospetto quello di Corrado Zunino, firma di Repubblica, che scrivendo della Dire l’ha definita “agenzia di comunicazione utile a diffondere il pensiero e a coltivare gli affari dell’editore”. Definizione incomprensibile, al limite della calunnia, perché l’agenzia Dire da 33 anni fa informazione, come sanno tutti i colleghi italiani e anche quelli di Repubblica, tranne uno. Sentir definire i miei 90 colleghi (tutti contrattualizzati), con età media di 39 anni, più giornaliste che giornalisti, come strumenti di propaganda è ingiusto, altamente lesivo del lavoro che con impegno e fatica quotidiana svolge ogni giornalista della Dire.

