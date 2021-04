Ecco il calendario delle riaperture decise dal governo

(Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – L’Italia riparte. Grazie alla creazione di un pass per spostarsi liberamente e partecipare agli eventi, il governo ha messo a punto un calendario che possa portare alla graduale ripresa delle attività. Ecco, punto per punto, le date annunciate dal premier Draghi.

Advertising

fanpage : ?? Secondo le indiscrezioni raccolte da - bizcommunityit : Dai ristoranti alle palestre ecco il calendario delle riaperture - GiancarloGarci6 : Allora mi preparo per il ROSSO a settembre Dai ristoranti alle palestre ecco il calendario delle riaperture - UispNazionale : Ecco il calendario dei prossimi corsi di formazione @UispNazionale sul territorio per le unità didattiche di base e… - ferrante_pie : RT @fanpage: ?? Secondo le indiscrezioni raccolte da -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco calendario

La data chiave è il 26 aprile in cui debutta la zona gialla rafforzata. Verrà varato un nuovo decreto legge che modificherà alcune regole della zona gialla. Queste deroghe permettono delle riaperture ...Prime riaperture a cui si accompagna una road map, unper le varie categorie che via via potranno riprendere le attività.La data chiave è il 26 aprile in cui debutta la zona gialla rafforzata: rispetto alla zona gialla di prima è sicuramente meno restrittiva: bar e ristoranti sono aperti fino alle 22 ...Il focolaio di coronavirus scoppiato a cavallo tra marzo e aprile in casa Empoli non ha condizionato solo il calendario della prima squadra, capolista della Ser ...