Earth Day 2021: “Antropocene”, per un solo pianeta da salvare (Di venerdì 16 aprile 2021) L’emergenza climatica sta diventando sempre più grave ed è per questo che, ogni anno, l’Earth Day, acquista un significato sempre più importante. Il cinema cambia il mondo? L’emozione sensibilizza, forma una coscienza e spinge ad amare di più il nostro habitat. Ecco allora il documentario per eccellenza che ha per protagonista la natura, spesso con musiche mistiche come le immagini: benvenuti in Antropocene – L’epoca Umana, terzo della splendida trilogia composta da Manufactured Landscapes e Watermark. Anteopocene: come l’uomo ha trasformato la Terra Laghi di litio cileni in “Antropocene – L’Epoca Umana” – Photo credits: l’Alter Ego del Cinema A 50 anni dal primo Earth Day, ripercorriamo gli eventi che hanno portato alla nascita dell’odierno movimento ambientalista e le cause climatiche che l’hanno forgiato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) L’emergenza climatica sta diventando sempre più grave ed è per questo che, ogni anno, l’Day, acquista un significato sempre più importante. Il cinema cambia il mondo? L’emozione sensibilizza, forma una coscienza e spinge ad amare di più il nostro habitat. Ecco allora il documentario per eccellenza che ha per protagonista la natura, spesso con musiche mistiche come le immagini: benvenuti in– L’epoca Umana, terzo della splendida trilogia composta da Manufactured Landscapes e Watermark. Anteopocene: come l’uomo ha trasformato la Terra Laghi di litio cileni in “– L’Epoca Umana” – Photo credits: l’Alter Ego del Cinema A 50 anni dal primoDay, ripercorriamo gli eventi che hanno portato alla nascita dell’odierno movimento ambientalista e le cause climatiche che l’hanno forgiato ...

Advertising

Corepla_Riciclo : RT @Ecodallecitta: Il #22aprile sarà la seconda edizione di #OnePeopleOnePlanet a celebrare in Italia il 51° Anniversario della Giornata Mo… - Nereide : @sonoclaudio L'Earth Day è una giornata di riflessione che dovrebbe svegliare molte coscienze. :) Grazie del supporto. - sonoclaudio : Come celebrare il 'Earth Day 2021 ??' (22 aprile 2021). Organizzati migliaia di eventi in tutto il mondo; per trovar… - mayafoxqua_m : RT @GiorgiaButera1: In occasione di Earth Day 2021 insieme a @bg_bgtweet presentiamo la Campagna di Responsabilità Sociale che abbiamo idea… - rinnovabiliit : RT @Ffoodinstitute: 'La più grande lezione mondiale sul potere rigenerativo dei sistemi alimentari a beneficio del Pianeta.' ??Appuntamento… -