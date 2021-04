“É sempre mezzogiorno” | tortelli di ricotta e tarassaco dei gemelli Robelli

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 16 aprile 2021) Itornano in cucina, dopo un timido ma riuscitissimo debutto, per preparare un piatto che racconta la loro terra e la loro giovane carriera. Ecco idi.Ingredienti 350 g farina 00, 3 uova, sale Ripieno: 500 g, 1 cipolla dorata, 250 gvaccina, olio evo, sale 4 cipolle dorate, acqua, olio evo, sale buccia di mezzo limone, timo ProcedimentoPer la pasta, lavoriamo la farina 00 con le uova intere ed una presa di sale. Ottenuto un panetto liscio ed omogeneo, lo avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare per mezz’ora. Tiriamo la sfoglia sottile.Per il ripieno, sbollentiamo ilper un minuto, lo scoliamo, lo tritiamo al coltello e lo facciamo stufare in padella, coperto, con un ...