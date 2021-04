“É sempre mezzogiorno” | pizza hot dog di Fulvio Marino

(Di venerdì 16 aprile 2021) Come da consuetudine, al venerdì,si dedica alla preparazione della, che in questo caso prevede un ingrediente amatissimo dai più piccoli, i wurstel. La raccomandazione: comprateli di buona qualità! Vediamo come preparare lahot dog.Ingredienti 600 g farina 0, 400 g farina tipo 2, 650 g acqua, 7 g lievito di birra fresco, 22 g sale, 20 g olio evo 200 g mozzarella, 200 g passata di pomodoro, 2 cipolle rosse, 2 wurstel grandi ProcedimentoIn una ciotola, o in planetaria, mettiamo le farine, 0 e tipo 2, il lievito di birra sbriciolato e gran parte dell’acqua. Mescoliamo e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Lavoriamo ancora, fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo, quindi aggiungiamo l’olio evo e lavoriamo finchè non è stato assorbito. Copriamo e lasciamo lievitare ...

