È sempre mezzogiorno, lutto per Antonella Clerici: “È morta giovanissima per il Covid” (Di venerdì 16 aprile 2021) Antonella Clerici, la conduttrice di È sempre mezzogiorno, ieri giovedì 15 aprile ha preso un momento di pausa dalle dinamiche della trasmissione di Rai 1 per ricordare Carmela, sua suggeritrice, “gobbista” nel gergo televisivo, “morta giovanissima per il Covid” . Poi, descrivendo il rapporto che ha condiviso con lei, ha aggiunto: “Noi siamo una grande famiglia in Rai, ci conosciamo tutti, lei è stata tanti anni con me, una donna sempre sorridente. Mando un grandissimo abbraccio a suo marito Fabrizio che lavora anche lui in Rai e ai suoi figli. Scusatemi se faccio questa cosa ma noi siamo sempre insieme, ci vogliamo bene e volevo ricordarla“. “Siamo una grande famiglia. Per questo motivo voglio ricordare Carmela e mandare un abbraccio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021), la conduttrice di È, ieri giovedì 15 aprile ha preso un momento di pausa dalle dinamiche della trasmissione di Rai 1 per ricordare Carmela, sua suggeritrice, “gobbista” nel gergo televisivo, “per il” . Poi, descrivendo il rapporto che ha condiviso con lei, ha aggiunto: “Noi siamo una grande famiglia in Rai, ci conosciamo tutti, lei è stata tanti anni con me, una donnasorridente. Mando un grandissimo abbraccio a suo marito Fabrizio che lavora anche lui in Rai e ai suoi figli. Scusatemi se faccio questa cosa ma noi siamoinsieme, ci vogliamo bene e volevo ricordarla“. “Siamo una grande famiglia. Per questo motivo voglio ricordare Carmela e mandare un abbraccio ...

