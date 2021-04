É Parole Ca Nun Dice: nuovo singolo dei SoulBahia (Di venerdì 16 aprile 2021) É Parole Ca Nun Dice è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano dei SoulBahia, finalista al Festival di Napoli 2020, nasce dalla continua ricerca dell’autore Genny Esposito, di testi in lingua napoletana e sonorità moderne senza mai distaccarsi dalle origini e senza mai piegarsi ai cliché di autori che senza innovazione, propongono i soliti testi che parlano d’amore. Il dialetto napoletano è la lingua importante e musicale, scelta per dare voce a delle emozioni profonde che nascono quando un animo sensibile non riesce ad esprimersi, a trovare le Parole adatte per creare un contatto con gli altri. Le Parole che creano vuoti e le Parole che colmano dei vuoti. La musica pensa a tutto il resto. Un arrangiamento curato ed evocativo, accompagnato da una chitarra melodica ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 16 aprile 2021) ÉCa Nunè disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano dei, finalista al Festival di Napoli 2020, nasce dalla continua ricerca dell’autore Genny Esposito, di testi in lingua napoletana e sonorità moderne senza mai distaccarsi dalle origini e senza mai piegarsi ai cliché di autori che senza innovazione, propongono i soliti testi che parlano d’amore. Il dialetto napoletano è la lingua importante e musicale, scelta per dare voce a delle emozioni profonde che nascono quando un animo sensibile non riesce ad esprimersi, a trovare leadatte per creare un contatto con gli altri. Leche creano vuoti e leche colmano dei vuoti. La musica pensa a tutto il resto. Un arrangiamento curato ed evocativo, accompagnato da una chitarra melodica ...

Advertising

RaiRadio2 : ?? Ah si mi chiedi l'amore cos'è Io non c'ho le parole che c'hanno i poeti Nun è robba pe' me Ah si me chiedi l'amor… - Cisco46allegro : RT @RaiRadio2: ?? Ah si mi chiedi l'amore cos'è Io non c'ho le parole che c'hanno i poeti Nun è robba pe' me Ah si me chiedi l'amore che d'è… - Naty88832250 : RT @RaiRadio2: ?? Ah si mi chiedi l'amore cos'è Io non c'ho le parole che c'hanno i poeti Nun è robba pe' me Ah si me chiedi l'amore che d'è… - ulisse2003 : RT @RaiRadio2: ?? Ah si mi chiedi l'amore cos'è Io non c'ho le parole che c'hanno i poeti Nun è robba pe' me Ah si me chiedi l'amore che d'è… - Ary1797 : RT @RaiRadio2: ?? Ah si mi chiedi l'amore cos'è Io non c'ho le parole che c'hanno i poeti Nun è robba pe' me Ah si me chiedi l'amore che d'è… -

Ultime Notizie dalla rete : Parole Nun Il Presidente Mattarella scrive ai Bellamorèa:'Sentimenti di apprezzamento per l'iniziativa in memoria delle vittime innocenti delle mafie' ... dal titolo 'Nun c'e' chi diri'. Si legge nella lettera: ' , ' ', , , . ' '. 'È stata una grande ...della Repubblica Sergio Mattarella - dicono i fratelli Emanuele e Francesco Bunetto - sono parole che ...

Valentina Persia e Brando Giorgi si conoscevano già prima dell'Isola? Sonia Lorenzini pubblica una Valentina Persia ha mentito su Brando Giorgi ? Nonostante le parole della comica, pare proprio che i due naufraghi si conoscessero già da tempo prima della loro ...mai stato alcun tipo di rapporto? Nun ...

Il pasticiaccio della discarica diventa una parodia Gli attivisti del Comitato Valle Galeria Libera hanno girato un video ironico dove una volontaria indossa i panni della sindaca Raggi "costretta" a ...

‘Parole Ca nun dice’ è il nuovo singolo dei SoulBahia di Genny Esposito 'Parole Ca nun dice' è il nuovo singolo dei SoulBahia, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, finalista al Festival di Napoli 2020, nasce dalla continua ricerca dell’autore, Genny Esp ...

... dal titolo 'c'e' chi diri'. Si legge nella lettera: ' , ' ', , , . ' '. 'È stata una grande ...della Repubblica Sergio Mattarella - dicono i fratelli Emanuele e Francesco Bunetto - sonoche ...Valentina Persia ha mentito su Brando Giorgi ? Nonostante ledella comica, pare proprio che i due naufraghi si conoscessero già da tempo prima della loro ...mai stato alcun tipo di rapporto?...Gli attivisti del Comitato Valle Galeria Libera hanno girato un video ironico dove una volontaria indossa i panni della sindaca Raggi "costretta" a ...'Parole Ca nun dice' è il nuovo singolo dei SoulBahia, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, finalista al Festival di Napoli 2020, nasce dalla continua ricerca dell’autore, Genny Esp ...