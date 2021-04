“È morto ma non vi diremo come”. Vip e di successo già a 24 anni, trovato senza vita in casa (Di venerdì 16 aprile 2021) La nuova frontiera dei social network, TikTok, è da poco alla mercé della sua utenza internazionale. Nel giro di un brevissimo lasso temporale, sono molte le personalità che hanno trovato il loro successo grazie alla piattaforma cinese. Adam Perkins era di certo una delle più popolari star del social. Un’icona delle nuove generazioni, che ha recentemente abbandonato questo mondo. La star, idolo del web e influencer, aveva appena 24 anni. Un dramma che ha colto i familiari e l’internet nella sua interezza. A dare il triste annuncio è stato proprio il fratello gemello di Adam, Patrick Perkins. Una notorietà lampo, quella di Adam, che aveva saputo però gestire e adattare al panorama lavorativo in evoluzione. Adam Perkins, morto a 24 anni l’idolo TikTok Adam Perkins era noto dal 2015, ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 16 aprile 2021) La nuova frontiera dei social network, TikTok, è da poco alla mercé della sua utenza internazionale. Nel giro di un brevissimo lasso temporale, sono molte le personalità che hannoil lorograzie alla piattaforma cinese. Adam Perkins era di certo una delle più popolari star del social. Un’icona delle nuove generazioni, che ha recentemente abbandonato questo mondo. La star, idolo del web e influencer, aveva appena 24. Un dramma che ha colto i familiari e l’internet nella sua interezza. A dare il triste annuncio è stato proprio il fratello gemello di Adam, Patrick Perkins. Una notorietà lampo, quella di Adam, che aveva saputo però gestire e adattare al panorama lavorativo in evoluzione. Adam Perkins,a 24l’idolo TikTok Adam Perkins era noto dal 2015, ...

Advertising

chetempochefa : “Il mio sogno sarebbe fare un Carramba Che Sorpresa al contrario. Dire all’ospite: vorrebbe riabbracciare suo frate… - repubblica : Gran Bretagna, Glushkov non si suicidò: l'oligarca anti-Putin morto a Londra nel 2018 fu ucciso - LSblendorio : RT @LilianaArmato: Eravamo in pochi ad essere saggiamente preoccupati la scorsa estate. Uno dei tanti a non esserlo era un famoso anestesis… - gigante_enza : RT @starmarilia: Vedo diverse fanpage che stanno postando foto di Can con ricordo.... Ragá sta cosa é inquietante da morire... Non é morto… - RobertaPassi : RT @ANPIRomaPosti: Se fossi lì in mezzo Avrei novant’anni Avrei dei nipoti con cui litigare Ma ho fatto una scelta In libera scelta Non cre… -

Ultime Notizie dalla rete : morto non Figlio caposcorta Falcone: 'Ergastolo ostativo? No a scelte scellerate' Noi Montinaro abbiamo già dato tanto, spero che non ci si accorga di certe scelte scellerate solo ... è Giovanni Montinaro, il figlio di Antonio Montinaro, il caposcorta del giudice Falcone, morto ...

Figlio caposcorta Falcone: "Ergastolo ostativo? No a scelte scellerate" Noi Montinaro abbiamo già dato tanto, spero che non ci si accorga di certe scelte scellerate solo ... è Giovanni Montinaro, il figlio di Antonio Montinaro, il caposcorta del giudice Falcone, morto ...

Coronavirus in Veneto: 1.076 nuovi positivi e 38 morti in 24 ore Il bollettino Coronavirus in Veneto, i dati aggiornati di oggi, 15 aprile, nel bollettino diffuso dalla Regione Veneto alle ore 17. Sono 1.076 i nuovi positivi e purtroppo 38 i morti in 24 ore. Le ...

Escursionisti morti in Friuli Venezia Giulia: travolti da una valanga, salvo il terzo Gli escursionisti sono rimasti travolti da una valanga staccata dallo Jof di Montasio, in Friuli-Venezia Giulia, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte.

Noi Montinaro abbiamo già dato tanto, spero checi si accorga di certe scelte scellerate solo ... è Giovanni Montinaro, il figlio di Antonio Montinaro, il caposcorta del giudice Falcone,...Noi Montinaro abbiamo già dato tanto, spero checi si accorga di certe scelte scellerate solo ... è Giovanni Montinaro, il figlio di Antonio Montinaro, il caposcorta del giudice Falcone,...Coronavirus in Veneto, i dati aggiornati di oggi, 15 aprile, nel bollettino diffuso dalla Regione Veneto alle ore 17. Sono 1.076 i nuovi positivi e purtroppo 38 i morti in 24 ore. Le ...Gli escursionisti sono rimasti travolti da una valanga staccata dallo Jof di Montasio, in Friuli-Venezia Giulia, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte.