È morta a 52 anni l'attrice Helen McCrory, famosa per la serie "Peaky Blinders" (Di venerdì 16 aprile 2021) È morta a 52 anni l'attrice britannica Helen McCrory. Ad annunciarlo è stato suo marito, l'attore Damian Lewis. McCrory era nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Polly Gray nella serie televisiva Peaky Blinders e per aver recitato in tre

Ultime Notizie dalla rete : morta anni Harry Potter, è morta a 52 anni l'attrice Helen McCrory L'inglese aveva ricoperto nella saga cinematografica il ruolo di Narcissa Malfoy, la madre del perfido ...

E' morta Helen McCrory, attrice di Harry Potter e Peaky Blinders morta a 52 anni l'attrice britannica Helen McCrory, interprete di Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter e di serie di successo come Peaky Blinders o MotherFatherSon . Era gravemente malata da ...

Morta Helen McCrory, fu due volte Cherie Blair LONDRA, 16 APR - Il cinema britannico e internazionale sono in lutto per la morte di Helen McCrory, attrice di teatro del piccolo e del grande schermo uccisa a 52 anni da un tumore. Nata a Londra da p ...

