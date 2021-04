E’ geloso di Balotelli | picchia la fidanzata | rischia 13 anni di carcere

(Di venerdì 16 aprile 2021) Era convinto che la suaavesse una relazione con Mario. E’ la storia di un 30enne di Brescia che è finito in Tribunale per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni nei confronti della. Era già stato raggiunto dal divieto di avvicinarsi alla vittima, adesso13di. Come riporta il ‘Giornale di Brescia’ la 31enne è stata più volteta dal fidanzato a causa della gelosia. L’attaccante del Monza ha provato a difendere ragazza, un faccia a faccia sarebbe andato in scena all’interno di un locale. L’uomo era stato già condannato a dueper maltrattamenti ai ddi un’altra ragazza, adesso il pm ha chiesto 13diche potrebbero ...

Gli interventi di MarioMario, riferisce l'Ansa, in alcune circostanze era intervenuto in difesa della fidanzata dell'uomo, affrontandolo anche a tu per tu in un locale del ...Una storia di gelosia e maltrattamenti finita in tribunale. La vicenda è accaduta a Brescia e ha come protagonisti una donna e il suo compagno. Lui sarebbe ossessionato da Mario, tanto da essere convinto che la ragazza - amica del calciatore - avesse una relazione sentimentale con lui. La 31enne madre di due bambini, come riportato dal Giornale di Brescia, è stata ...Un 30enne bresciano picchiava la ragazza perché era geloso di Mario Balotelli, ora rischia 13 anni di carcere. La richiesta del pm ...OSSESSIONATO DA MARIO BALOTELLI Picchia la fidanzata perché è convinto che abbia una relazione con il calciatore: 30enne a processo ...