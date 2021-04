Dugenta | approvato il bilancio di previsione | molte sfide per l’amministrazione Di Cerbo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella serata di ieri il consiglio comunale di, con la presenza dei soli consiglieri di maggioranza, haildi2021/2023. “La nostra amministrazione, nei termini di legge, dà il via libera al documento finanziario più importante quale ildiche ci consentirà di gestire in termini ordinari la vita amministrativa – dichiara il Sindaco Clemente di– Ringrazio i consiglieri e gli assessori che hanno condiviso con me le scelte da intraprendere in questo triennio, in linea con le azioni che tutti insieme abbiamo assunto nel corso della consiliatura. Leche si presentano sono tutt’altro che semplici, ma non ci tiriamo indietro, anzi devono essere interpretate come ...