Droga e rifiuti: gli affari della 'Ndrangheta in Toscana tra politici e imprenditori (Di venerdì 16 aprile 2021) Le infiltrazioni della 'Ndrangheta e delle altre associazioni criminali nel nord Italia sono ormai cosa nota da tempo e le indagini della Dda di Firenze confermano questa tendenza. Sono infatti 23 gli arresti e decine gli indagati nell'operazione congiunta di Carabinieri del Ros, del Noe e dei Forestali sullo smaltimento dei fanghi e rifiuti delle lavorazioni delle concerie di Santa Croce sull'Arno. Tra gli arrestati ci sono membri del Clan Gallace, come Domenico Vitale e Nicola Chiefari, ma anche le associazioni di conciatori e politici di spicco come il sindaco di Santa Croce sull'Arno , Giulia Deidda, indagata per associazione a delinquere. Tra gli altri politici finiti nei guai per corruzione e abuso d'ufficio il capo gabinetto della Regione Ledo Gori, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Droga rifiuti Rifiuti, colletti bianchi in affari con i mafiosi ... due sequestri preventivi di impianti di gestione di rifiuti ed oltre 60 perquisizioni. Eseguito ... sub - appalto irregolare, nonché associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, ...

Operazione ''Keu'', la 'Ndrangheta in Toscana tra droga, lavori stradali e concerie Per l'accusa, le ceneri di risulta dei rifiuti conciari classificati 'Keu', altamente inquinanti, sarebbero state miscelate con altri materiali e riutilizzate in attività edilizie. Circa 8.000 ...

Rifiuti, colletti bianchi in affari con i mafiosi PERUGIA - In affari con i mafiosi. Direttamente o indirettamente, consapevolmente o a loro insaputa saranno solo gli ulteriori accertamenti iniziati in queste ora a stabilirlo. Di ...

Rifiuti, appalti e coca, il business criminale della 'ndrangheta nelle concerie e nel porto di Livoro C’è un filo che lega le infiltrazioni della ’ndrangheta in Toscana: smaltimento illecito dei fanghi delle concerie della zona di Santa Croce, grazie a un sistema di “favori” e – pare – corruzione fra ...

