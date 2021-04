Dramma a Ponte: 89enne muore nell’incendio della propria abitazione (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte – Tragedia questa mattina a Ponte. Un 89enne, in contrada Pezza La Corte, è morto in seguito all’incendio della propria abitazione. Inutili, purtroppo, gli interventi dei Vigili del Fuoco, che pure sono riusciti a domare le fiamme e degli operatori del 118. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per individuare le cause del rogo, probabilmente partito dal camino di casa. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del comando provinciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tragedia questa mattina a. Un, in contrada Pezza La Corte, è morto in seguito all’incendio. Inutili, purtroppo, gli interventi dei Vigili del Fuoco, che pure sono riusciti a domare le fiamme e degli operatori del 118. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per individuare le cause del rogo, probabilmente partito dal camino di casa. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del comando provinciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

