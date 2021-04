Draghi diretta, conferenza stampa: «Precedenza alle attività all'aperto e alle scuole» (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo la cabina di regia sul tema delle riaperture che si è svolta a Palazzo Chigi, è cominciata la conferenza stampa del governo con l'obiettivo di illustrare la road map sulla... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo la cabina di regia sul tema delle riaperture che si è svolta a Palazzo Chigi, è cominciata ladel governo con l'obiettivo di illustrare la road map sulla...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta la #conferenzastampa del Presidente Draghi con il Ministro della Salute @robersperanza #agenda #16aprile… - SkyTG24 : Covid e riaperture, oggi alle 15 la conferenza stampa del premier Mario Draghi - SkyTG24 : La conferenza stampa del premier #Draghi su #riaperture e restrizioni: - Monica_Torriani : Il Governo recepisce gli aggiornamenti scientifici: adeguate, in parte, le misure di #sicurezza all'aperto… - anna_mitica : Riaperture, la conferenza stampa di Mario Draghi in diretta -