Draghi | conferenza stampa su riaperture oggi | cosa ha detto

(Di venerdì 16 aprile 2021) Zona gialla ‘rafforzata’ edi cinema, ristoranti e palestre, poi scuola in presenza, decreto sostegno e fondi per le attività colpite dalle chiusure per l’emergenza coronavirus in Italia. Tante le novità annunciate dal premier Marioin, che ha comunicato il prossimo 26 aprile come data d’inizio per la ripartenza del Paese. “Penso che si possa guardare al futuro con prudente ottimismo e con fiducia”, ha spiegato il premier. “Dal 26 aprile si anticipa l’introduzione della zona gialla, si dà precedenza alle attività all’aperto, quindi alla ristorazione a pranzo e a cena, e alle scuole. Tutte le scuole riaprono in presenza in zona gialla e arancione. In zona rossa ci sono modalità per suddividere tra didattica in presenza e didattica a distanza”, ha spiegato il ...