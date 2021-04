Doping | Tas | ridotta la pena a Coleman | ma niente Giochi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Il Tas ha ridotto la squalifica perdello sprinter Christianda due anni a 18 mesi. Il campione mondiale in carica dei 100m non potrà comunque partecipare alle Olimpiadi di Tokyo questa estate in quanto la squalifica si estenderà sino al 14 novembre. Nonostante questo, potrà difendere il suo titolo mondiale indoor e outdoor il prossimo anno., che aveva vinto i 100 m ai Campionati del Mondo di Doha nel 2019, era stato temporaneamente sospeso per la prima volta nel giugno 2020 dopo aver collezionato la terza violazione al sistema delle reperibilità nel dicembre del 2019. L'articolo CalcioWeb.

Nel maggio del 2020 Coleman era stato squalificato 24 mesi perper aver saltato tre controlli in un anno. Si tratta del mancato rispetto dei whereabouts , ... Per ilColeman ha ...Il, nel motivare la sua decisione, ha sottolineato che se il funzionario incaricato del test a sorpresa avesse provato a contattarlo - pratica non preista ma di uso comune in questi casi - , ...Il campione del mondo 2019 dei 100 metri, lo statunitense Christian Coleman, ha ottenuto uno sconto di sei mesi da parte del Tribunale arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna sulla squalifica di due an ...