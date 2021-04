Diritti dell’infanzia | la ministra Bonetti incontra una delegazione dell’Unicef

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Si è svolto oggi, a Roma, l’incontro fra laper le Pari Opportunità e la Famiglia Elenae lacomposta dalla Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF, Carmela Pace, e dalla Coordinatrice UNICEF per la risposta ai migranti e rifugiati in Italia, Anna Riatti. Al centro dell’incontro le problematiche e possibili interventi a sostegnoin Italia; in particolare i lavori dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza; la pandemia da Covid-19 e le conseguenze sui bambini e le loro famiglie; le questioni legate alla violenza di genere e il loro impatto sulle categorie più vulnerabili di bambine e ragazze. Nel corso dell’incontro, inoltre, sono state consegnate idealmente allale 42.000 firme raccolte ...