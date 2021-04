DIRETTA MotoGP, GP Portogallo LIVE: Valentino Rossi fuori dalla top-10 su pista umida nella FP1, Marc Marquez terzo! (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 11.00 E 14.30 11.40: BANDIERA A SCACCHI!!! 11.40: FUOCHI D’ARTIFICIO A PORTIMAO! Vinales conclude in vetta con il crono di 1’42?127 con 0?151 di vantaggio su Rins e 251 millesimi su uno spettacolare Marc Marquez sulla Honda. Bene la moto di Tokyo con Pol Espargaro quarto a 0?255. Zarco è 5° a precedere Bagnaia 6°. Valentino Rossi 11° a 0?866. 11.39: Jack Miller con la Ducati scalza Vinales dalla vetta con 381 millesimi di vantaggio su Vinales, ma tutti stanno migliorando. 11.39: Marc Marquez! Terzo a 40 millesimi da Vinales con la Honda, davvero impressionante. 11.38: Maverick Vinales velocissimo nel t-4 e con il ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 11.00 E 14.30 11.40: BANDIERA A SCACCHI!!! 11.40: FUOCHI D’ARTIFICIO A PORTIMAO! Vinales conclude in vetta con il crono di 1’42?127 con 0?151 di vantaggio su Rins e 251 millesimi su uno spettacolaresulla Honda. Bene la moto di Tokyo con Pol Espargaro quarto a 0?255. Zarco è 5° a precedere Bagnaia 6°.11° a 0?866. 11.39: Jack Miller con la Ducati scalza Vinalesvetta con 381 millesimi di vantaggio su Vinales, ma tutti stanno migliorando. 11.39:! Terzo a 40 millesimi da Vinales con la Honda, davvero impressionante. 11.38: Maverick Vinales velocissimo nel t-4 e con il ...

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA MotoGP Diretta Motogp/ Streaming video e prove libere live Fp1: Marquez già veloce! DIRETTA MOTOGP: MARQUEZ 2/h2> Siamo in diretta con la Motogp per la Fp1 del Gran premio del Portogallo e passati i primi minuti della prima sessione di prove libere ecco che al Portimao ha fatto il ...

MotoGP - GP Portogallo 2021, PL1 - DIRETTA - FormulaPassion.it 90 [MotoGP] " Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta testuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021 , terza ...

Marquez torna in pista a Portimao, le prime prove libere alle 10.50 LIVE Il pilota della Honda non ha voluto fissare obiettivi, non sa cosa aspettarsi, vuole solo divertirsi. I colleghi sono sicuri che andrà subito forte, perché torna sapendo di essere a posto fisicamente.

MotoGp Portimao, le prove libere in diretta In programma nel Gp del Portogallo oggi due sessioni. Le Yamaha sono le moto da battere, ma la Ducati c'è, e oggi rientra Mar Marquez con la sua Honda Repsol ...

