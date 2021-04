DIRETTA MotoGP, GP Portogallo LIVE: Valentino Rossi fuori dalla top-10 su pista con chiazze bagnate, Marc Marquez 8° (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 11.00 E 14.30 11.34: Marc Marquez suona la campana e si porta in terza posizione a 0?429. Un crono davvero notevole con la Honda per lui. 11.33: Valentino Rossi si porta in quinta posizione a 1?444 da Vinales davanti a Morbidelli (+1?540). 11.32: Bagnaia migliora ancora il suo crono ed è sempre secondo a 0?269 da Vinales. Migliora Morbidelli che si porta in terza posizione a 1?540, Valentino Rossi è ottavo a 2?492 dal leader. 11.31: Bagnaia migliora il proprio crono con 500 millesimi di ritardo da Vinales. 11.30: 10? finali con Valentino Rossi e Marc Marquez sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 11.00 E 14.30 11.34:suona la campana e si porta in terza posizione a 0?429. Un crono davvero notevole con la Honda per lui. 11.33:si porta in quinta posizione a 1?444 da Vinales davanti a Morbidelli (+1?540). 11.32: Bagnaia migliora ancora il suo crono ed è sempre secondo a 0?269 da Vinales. Migliora Morbidelli che si porta in terza posizione a 1?540,è ottavo a 2?492 dal leader. 11.31: Bagnaia migliora il proprio crono con 500 millesimi di ritardo da Vinales. 11.30: 10? finali consul ...

