DIRETTA MotoGP, GP Portogallo LIVE: Valentino Rossi e Morbidelli per invertire il trend nella FP1, Marquez osservato speciale (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01: Valentino Rossi si lancia per il suo primo giro cronometrato (vero e proprio), visto che la sua prima tornata è stata estremamente lenta. 11.00: Primi tempi arrivano da Portimao, con Bagnaia a guidare le fila con il crono di 1’55?930 a precedere di 0?241 Rins e di 1?461 Miller. Morbidelli 5° a 3?213. Marc Marquez entra in pista. 10.57: Subito in pista Zarco, Morbidelli, Lecuona, Nakagami, Savadori, Binder, Valentino Rossi e Francesco Bagnaia. 10.55: SI COMINCIA! 45? importanti per definire il quadro della situazione. 10.54: Per il quarantaduenne sarà fondamentale alzare l’asticella in maniera tale da uscire dalla triste situazione nella quale è finito in Medio ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01:si lancia per il suo primo giro cronometrato (vero e proprio), visto che la sua prima tornata è stata estremamente lenta. 11.00: Primi tempi arrivano da Portimao, con Bagnaia a guidare le fila con il crono di 1’55?930 a precedere di 0?241 Rins e di 1?461 Miller.5° a 3?213. Marcentra in pista. 10.57: Subito in pista Zarco,, Lecuona, Nakagami, Savadori, Binder,e Francesco Bagnaia. 10.55: SI COMINCIA! 45? importanti per definire il quadro della situazione. 10.54: Per il quarantaduenne sarà fondamentale alzare l’asticella in maniera tale da uscire dalla triste situazionequale è finito in Medio ...

Advertising

klaus1973_2014 : RT @SkySport: MotoGP, GP Portogallo: le prove libere in diretta da Portimao Su Sky Sport MotoGP, canale 208 #PortugueseGP ???? #SkyMotori #Mo… - SkySport : MotoGP, GP Portogallo: le prove libere in diretta da Portimao Su Sky Sport MotoGP, canale 208 #PortugueseGP ????… - FormulaPassion : #MotoGP | Segui in diretta con noi le #FP1 del #PortugueseGP ???? - giovannizam : #MotoGP fra poco le FP1 #PortugueseGP : in #diretta da #portimao su @Moto_it tutti gli aggiornamento sul ritorno in… - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la #DIRETTA della FP1 del #PortugalGP: Valentino Rossi vuol invertire il trend e lavorare su… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA MotoGP DIRETTA MOTOGP/ Prove libere live e streaming video: torna Marc Marquez! DIRETTA MOTOGP: TORNA MARC MARQUEZ Protagonista annunciato della diretta della Motogp per la Fp1 de l Gran premio del Portogallo 2021 non può che esser e Marc Marquez. Il campionissimo spagnolo torna ...

MotoGP - GP Portogallo 2021, PL1 - DIRETTA - FormulaPassion.it 90 [MotoGP] " Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta testuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021 , terza ...

DIRETTA MotoGP, GP Portogallo LIVE: la FP1 comincia alle 10.55, Valentino Rossi in cerca di risposte e Marquez ci prova CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35: L'equilibro dovrebbe regnare sovrano anche a Portimao. La Yamaha ha vinto le prime due gare con Maverick Vinales e Fabio Quartararo a Losail, ma in vet ...

MotoGP | GP Portogallo 2021, PL1 – DIRETTA La cronaca live della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP in programma sul circuito di Portimão ...

: TORNA MARC MARQUEZ Protagonista annunciato delladellaper la Fp1 de l Gran premio del Portogallo 2021 non può che esser e Marc Marquez. Il campionissimo spagnolo torna ...90 [] " Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato allatestuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021 , terza ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35: L'equilibro dovrebbe regnare sovrano anche a Portimao. La Yamaha ha vinto le prime due gare con Maverick Vinales e Fabio Quartararo a Losail, ma in vet ...La cronaca live della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP in programma sul circuito di Portimão ...