DIRETTA MotoGP, GP Portogallo LIVE: Marc Marquez osservato speciale nella FP2, Valentino Rossi in cerca di risposte (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 11.00 E 14.30 14.37: Le previsioni meteo sono incerte per il prosieguo del weekend, quindi questa FP1 potrebbe anche risultare decisiva (nel caso in cui dovesse piovere prima di FP2 e FP3) per assegnare i 10 pass diretti per il Q2 di domani pomeriggio. 14.34: Il turno si è svolto in condizioni molto complicate, con un asfalto prevalentemente asciutto ma caratterizzato da molte chiazze d’acqua estremamente insidiose per i piloti. 14.31: Lo spagnolo della Honda, al rientro dopo quasi nove mesi di stop a causa della frattura all’omero, ha chiuso la FP1 in terza posizione assoluta con soli 251 millesimi di ritardo dal miglior tempo di Maverick Viñales. 14.28: Marc Marquez è tornato. L’otto volte ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 11.00 E 14.30 14.37: Le previsioni meteo sono incerte per il prosieguo del weekend, quindi questa FP1 potrebbe anche risultare decisiva (nel caso in cui dovesse piovere prima di FP2 e FP3) per assegnare i 10 pass diretti per il Q2 di domani pomeriggio. 14.34: Il turno si è svolto in condizioni molto complicate, con un asfalto prevalentemente asciutto ma caratterizzato da molte chiazze d’acqua estremamente insidiose per i piloti. 14.31: Lo spagnolo della Honda, al rientro dopo quasi nove mesi di stop a causa della frattura all’omero, ha chiuso la FP1 in terza posizione assoluta con soli 251 millesimi di ritardo dal miglior tempo di Maverick Viñales. 14.28:è tornato. L’otto volte ...

Advertising

gponedotcom : LIVE FP2 Portimao MotoGP - cronaca diretta minuto per minuto: Marquez è tornato e dopo una prima sessione in cui ha… - FormulaPassion : Si avvicina il via della seconda sessione di prove libere anche per la #MotoGP, seguite con noi la diretta… - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della FP2 del GP del Portogallo #MotoGP: Valentino Rossi punta alla top-10,… - sportli26181512 : MotoGP, orari e dove vedere il GP del Portogallo: Il GP del Portogallo vede il ritorno di Marquez in MotoGP, a dist… - infoitsport : MotoGp Portimao, Marquez subito terzo. Le prove libere in diretta -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA MotoGP DIRETTA MOTOGP/ Prove libere live video streaming: Marquez, che ritorno! DIRETTA MOTOGP: MARQUEZ PARTE FORTISSIMO Mentre ci avviciniamo alla diretta MotoGp per la seconda sessione di prove libere FP2 a Portimao , possiamo già dire che l'uomo copertina del Gran Premio del ...

MotoGP Portogallo, FP1: Vinales svetta, Marc Marquez stupisce, Rossi 11° MotoGP orari TV GP Portogallo: in diretta su SKY e Dazn, differita su TV8

LIVE MotoGP Portimao, Prove Libere in Diretta: Vinales il migliore, che tempo per Marquez CI SIAMO: Al via la prima sessione di prove libere di MotoGP. MotoGP Portimao, le prove libere in diretta con aggiornamenti in tempo reale dei tempi e classifica dal Portogallo. CLICCA PER AGGIORNARE ...

LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: FP2 alle 15.10, Valentino Rossi punta alla top-10. Marquez vuol stupire ancora CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 11.00 E 14.30 14.37: Le previsioni meteo sono incerte per il prosieguo del weekend, quindi questa FP1 potrebbe a ...

: MARQUEZ PARTE FORTISSIMO Mentre ci avviciniamo allaper la seconda sessione di prove libere FP2 a Portimao , possiamo già dire che l'uomo copertina del Gran Premio del ...orari TV GP Portogallo: insu SKY e Dazn, differita su TV8CI SIAMO: Al via la prima sessione di prove libere di MotoGP. MotoGP Portimao, le prove libere in diretta con aggiornamenti in tempo reale dei tempi e classifica dal Portogallo. CLICCA PER AGGIORNARE ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 11.00 E 14.30 14.37: Le previsioni meteo sono incerte per il prosieguo del weekend, quindi questa FP1 potrebbe a ...