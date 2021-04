DIRETTA MotoGP | GP Portogallo LIVE | Bagnaia e la Ducati in testa! Subito bene Marquez | Valentino Rossi arranca

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP2LA CRONACA DELLA FP1 DILA CRONACA DELLE FP2 DI MOTO3 LADELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 11.00 E 14.30 16.02: E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Appuntamento a domani! 16.00: Una grande prestazione di “Pecco”che ha conquistato con laufficiale il miglior crono con 38 millesimi di vantaggio sulla Yamaha di Quartararo e di 419 la Suzuki di Mir. Ottimi segnali da Marc, sesto a 0?473 che con un ottimo ultimo giro ha scalato la classifica. In settima posizione l’altra Yamaha dell’iberico Maverick Vinales. Più attardati...