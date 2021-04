DIRETTA F1, GP Imola LIVE: l’analisi di Binotto. Sainz: “Inizio promettente” (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE A Imola VIDEO INCIDENTE CHARLES LECLERC, FERRARI CONTRO IL MURO RISULTATI E CLASSIFICA FP2 CHARLES LECLERC: “LA FERRARI VA ALLA GRANDE, OTTIMA PRESTAZIONE” CARLOS Sainz: “Inizio MIGLIORE DEL BAHRAIN, C’E’ GRIP” CHARLES LECLERC, INCIDENTE: CONTRO LE BARRIERE ALLA RIVAZZA MATTIA Binotto: “PER LA FERRARI LA PRIORITA’ ASSOLUTA E’ IL 2022” VIDEO MATTIA Binotto: “LA FERRARI 2022 E’ GIA’ PRONTA” VIDEO HIGHLIGHTS PROVE LIBERE GP Imola LA CRONACA DELLE FP1 DI F1 A Imola LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE PROVE LIBERE 1-2 LE DICHIARAZIONI DI MAX VERSTAPPEN LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 15.43 ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE AVIDEO INCIDENTE CHARLES LECLERC, FERRARI CONTRO IL MURO RISULTATI E CLASSIFICA FP2 CHARLES LECLERC: “LA FERRARI VA ALLA GRANDE, OTTIMA PRESTAZIONE” CARLOS: “MIGLIORE DEL BAHRAIN, C’E’ GRIP” CHARLES LECLERC, INCIDENTE: CONTRO LE BARRIERE ALLA RIVAZZA MATTIA: “PER LA FERRARI LA PRIORITA’ ASSOLUTA E’ IL 2022” VIDEO MATTIA: “LA FERRARI 2022 E’ GIA’ PRONTA” VIDEO HIGHLIGHTS PROVE LIBERE GPLA CRONACA DELLE FP1 DI F1 ALA CLASSIFICA COMBINATA DELLE PROVE LIBERE 1-2 LE DICHIARAZIONI DI MAX VERSTAPPEN LADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 15.43 ...

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Imola Rigido protocollo per i funerali del principe Filippo La celebrazione sarà trasmessa in diretta tv e, per dare il giusto onore, anche l'orario delle qualifiche al GP di Imola è stato cambiato. - - > Come richiesto dallo stesso Filippo, il feretro ...

MotoGp Portimao, Bagnaia su Ducati è il più veloce nelle prove libere Live, rivivi la seconda sessione Omaggio a Gresini A Portimao, come a Imola con la F1 , domenica 18 ... Diretta esclusiva su Sky Sport Moto gp, canale 208, e in streaming su Sky Go e Dazn. Differita in ...

Formula 1 | GP Imola, gli highlights delle prime libere [VIDEO] Vi riportiamo gli highlights delle prime due sessioni di libere valide per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia romagna, secondo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Al termine delle ...

Pirelli: "Gap diversi tra le gomme di quelli che ci attendevamo" Il responsabile del Pirelli Motorsport, Mario Isola, ha raccontato la complicata giornata di Imola e diramato i "delta" tra le mescole, diversi per Mercedes ...

