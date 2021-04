DIRETTA F1, GP Imola LIVE: la Ferrari convince dietro le Mercedes, rivelazione AlphaTauri! (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 15.24 Mercedes ovviamente benissimo con le medie, ma la Ferrari gira su tempi equivalenti. Da valutare chiaramente la benzina a bordo. 15.23 Bene anche Gasly con le medie, che ora stampa un 1’19?2. 15.21 Ottimo anche Sainz, sempre tra 1’19” alto e 1’20?0 con gomme soft ormai molto degradate. Lo spagnolo, a differenza di Leclerc, non ha effettuato il pit-stop nella sua simulazione di passo gara. 15.20 Ora Leclerc scende sotto il muro dell’1’19”. E’ una Ferrari bellissima, ma teniamo i piedi per terra. E’ domenica che si conquistano i punti… 15.19 1’19?1 con le medie per Leclerc, è più veloce sul passo di 6 decimi rispetto alla Red Bull di Perez. 15.18 E’ solido il ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 15.24ovviamente benissimo con le medie, ma lagira su tempi equivalenti. Da valutare chiaramente la benzina a bordo. 15.23 Bene anche Gasly con le medie, che ora stampa un 1’19?2. 15.21 Ottimo anche Sainz, sempre tra 1’19” alto e 1’20?0 con gomme soft ormai molto degradate. Lo spagnolo, a differenza di Leclerc, non ha effettuato il pit-stop nella sua simulazione di passo gara. 15.20 Ora Leclerc scende sotto il muro dell’1’19”. E’ unabellissima, ma teniamo i piedi per terra. E’ domenica che si conquistano i punti… 15.19 1’19?1 con le medie per Leclerc, è più veloce sul passo di 6 decimi rispetto alla Red Bull di Perez. 15.18 E’ solido il ...

