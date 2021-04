“Dio, aiutami a odiare i bianchi”: il libro di preghiere della teologa nera è bestseller in Usa (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr — “Buon Dio, aiutami a odiare i bianchi”. Inizia così uno dei capitoli di A Rhythm of Prayer: A Collection of Meditations for Renewal, il libro scritto dalla teologa protestante afroamericana Chanequa Walker-Barnes, uscito a febbraio e disponibile presso i principali siti di e-commerce come Target, Barnes & Noble e Amazon. Razzismo antibianco a portata di click, supportato dalle più grosse piattaforme di commercio online. “aiutami a odiare i bianchi” “Per favore aiutami a odiare i bianchi”, scrive Walker-Barnes. “O almeno a volerli odiare. O almeno a smetterla di preoccuparmi di loro, individualmente e collettivamente. Voglio smetterla di preoccuparmi delle loro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr — “Buon Dio,”. Inizia così uno dei capitoli di A Rhythm of Prayer: A Collection of Meditations for Renewal, ilscritto dallaprotestante afroamericana Chanequa Walker-Barnes, uscito a febbraio e disponibile presso i principali siti di e-commerce come Target, Barnes & Noble e Amazon. Razzismo antibianco a portata di click, supportato dalle più grosse piattaforme di commercio online. “” “Per favore”, scrive Walker-Barnes. “O almeno a volerli. O almeno a smetterla di preoccuparmi di loro, individualmente e collettivamente. Voglio smetterla di preoccuparmi delle loro ...

