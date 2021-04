«Dimissioni Dal Pino? L’obiettivo dei club è Gravina»: l’indiscrezione (Di venerdì 16 aprile 2021) Le sette squadre che hanno chiesto le Dimissioni di Dal Pino da presidente della Lega avrebbero un bersaglio più grande da colpire Sette società di Serie A hanno richiesto le Dimissioni di Paolo Dal Pino, presidente di Lega: c’è anche la Juventus, insieme a Inter e Napoli. Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli rivela il vero obiettivo delle società. «La minoranza di blocco, capitanata come sempre da Lotito, mette insieme società molto diverse tra loro. C’è la Juve il cui dietrofront sui fondi ha fatto deragliare l’accordo a un metro dal traguardo. Dopo aver sostenuto per mesi il progetto, Agnelli ha scelto repentinamente la strada che porta alla Super Champions, torneo che prevede un centinaio di partite in più all’anno a detrimento dei campionati nazionali. Scenario questo fortemente ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Le sette squadre che hanno chiesto ledi Dalda presidente della Lega avrebbero un bersaglio più grande da colpire Sette società di Serie A hanno richiesto ledi Paolo Dal, presidente di Lega: c’è anche la Juventus, insieme a Inter e Napoli. Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli rivela il vero obiettivo delle società. «La minoranza di blocco, capitanata come sempre da Lotito, mette insieme società molto diverse tra loro. C’è la Juve il cui dietrofront sui fondi ha fatto deragliare l’accordo a un metro dal traguardo. Dopo aver sostenuto per mesi il progetto, Agnelli ha scelto repentinamente la strada che porta alla Super Champions, torneo che prevede un centinaio di partite in più all’anno a detrimento dei campionati nazionali. Scenario questo fortemente ...

Ultime Notizie dalla rete : Dimissioni Dal Lega, la minoranza assoluta ...pura aggressione inviategli dal prestigioso studio legale Chiomenti, Agnelli e Lotito, Percassi e De Laurentiis, Commisso e Setti, e Marotta (Zhang è in Cina o in viaggio) ne pretendono le dimissioni ...

