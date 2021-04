Diciannovenne avvelena la cena | morto il compagno | la madre è in gravi condizioni

(Di venerdì 16 aprile 2021) Alessandro Nunziati Un uomo di 57 anni èdopo aver ingerito del veleno, mescolato alla, che gli sarebbe stato somministrato dal figlio 19enne della compagna. Anche la donna di 56 anni, è rimastata ed è ora inin ospedale. Il 19enne è stato posto in stato di fermo, su decisione della procura di Bologna, con l’accusa di aver ucciso il patrigno. L’omicidio si è consumato nella serata del 15 aprile a Ceretolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese. Qui il 19enne viveva in un appartamento insieme allae aldi lei, dopo la separazione dei genitori. Secondo quanto apprende l’Ansa, il ragazzo non avrebbe confessato il delitto e ai carabinieri sarebbe apparso in stato confusionale, dopo essere stato intercettato a casa ...

... morto un uomo raggiunto da un colpo di pistola Rieti, 60enne ritrovato morto in casa: il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa Leggi anche >i genitori, poi si costituisce: ...I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale, nel Bolognese, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 19enne italiano, sospettato di aver ...Un uomo di 57 anni è morto dopo aver ingerito del veleno, mescolato alla cena, che gli sarebbe stato somministrato dal figlio 19enne della compagna.