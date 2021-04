“Di nuovo insieme” Melissa Satta | le foto a sorpresa | lei e lui e il piccolo Maddox

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021), leall’ex marito fanno il giro del web. Una ricorrenza che una madre e un padre non potevano che festeggiare ritrovandosi. Per il compleanno del figlio, presente al ‘ninja party’ anche Kevin Prince Boateng. Una festa in famiglia per ildi casa con allestimenti a tema, palloncini e dolci, tutto per rendere indimenticabile un giorno sicuramente importante. Ma il dettaglio non sfugge. I fan della coppia ricorderanno senza dubbio le dichiarazioni rilasciate in seguito alla rottura del matrimonio: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per ...