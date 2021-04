Di nuovo bufera su Giulia De Lellis, che racconta: “Tommy ama fare ses*o” (Di venerdì 16 aprile 2021) Anche stavolta Giulia De Lellis l’ha fatta grossa ed è stata sommersa di critiche. In questi giorni l’influencer, che a breve debutterà alla conduzione del reality show “Love Island”, ha con sé il cagnolino Tommaso, che aveva preso quando stava con Andrea Damante e che oggi gestiscono entrambi. Nelle storie Instagram, Giulia ha parlato diffusamente della vita intima del cagnolino, che a suo dire “ama fare sesso” (come del resto tutti i maschi non castrati, soprattutto se c’è una cagna in calore nelle vicinanze). Non solo, perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che la notte prima aveva fatto così tanto sesso che il suo membro maschile (che lei ha definito di dimensioni “importanti”) non rientrava più. Chiamato il veterinario, la De Lellis ha fatto continui impacchi col ghiaccio fino a ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 aprile 2021) Anche stavoltaDel’ha fatta grossa ed è stata sommersa di critiche. In questi giorni l’influencer, che a breve debutterà alla conduzione del reality show “Love Island”, ha con sé il cagnolino Tommaso, che aveva preso quando stava con Andrea Damante e che oggi gestiscono entrambi. Nelle storie Instagram,ha parlato diffusamente della vita intima del cagnolino, che a suo dire “amasesso” (come del resto tutti i maschi non castrati, soprattutto se c’è una cagna in calore nelle vicinanze). Non solo, perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che la notte prima aveva fatto così tanto sesso che il suo membro maschile (che lei ha definito di dimensioni “importanti”) non rientrava più. Chiamato il veterinario, la Deha fatto continui impacchi col ghiaccio fino a ...

Sergei_Ardzinba : Polizia Usa di nuovo nella bufera per l’omicidio del 13enne Adam Toledo - Sergei_Ardzinba : Polizia Usa di nuovo nella bufera per l’omicidio del 13enne Adam Toledo - LiberaTvTicino : Fu condannato per un post nazifascista, ora minaccia un vandalo. Il sergente maggiore di nuovo nella bufera - MegnaRebecca : - OptiMagazine : #pioeamedeo di nuovo nella bufera: dopo le critiche ricevute per aver sminuito e ironizzato sul fenomeno… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo bufera Luca Zaia in diretta oggi: 'Il 5% degli over 80 non vuole vaccinarsi. Siamo una macchina da guerra senza munizioni, servono dosi'. Arriva il ... ... per cui dal primo maggio deve subentrare qualcosa di nuovo e Zaia vede 'difficile reiterare la ... Bufera Oms 'Premetto una cosa, io il dottor l'ho conosciuto dopo il Covid, non sapevo nulla di lui ...

Caccia grossa! ... in modo quasi ironico, arriva un'altra notizia che getta Zlatan nella bufera: il noto portale d'... Calhanoglu e Romagnoli, mentre lo stesso Zlatan pare sul punto di firmare un nuovo accordo col club ...

La lettera con la “sfiducia” è il sintomo di un calcio nella bufera Ieri i "soliti sette club" hanno sfiduciato il presidente della Lega di serie A Dal Pino. Con una lettera dai toni severi e sprezzanti.

Pier Silvio Berlusconi ancora contro Barbara D’Urso: nuovi tagli e limitazioni Ancora tagli e limitazioni alle trasmissioni di Barbara D'Urso. Pier Silvio Berlusconi mette nuovamente i bastoni tra le ruote alla conduttrice campana ...

... per cui dal primo maggio deve subentrare qualcosa die Zaia vede 'difficile reiterare la ...Oms 'Premetto una cosa, io il dottor l'ho conosciuto dopo il Covid, non sapevo nulla di lui ...... in modo quasi ironico, arriva un'altra notizia che getta Zlatan nella: il noto portale d'... Calhanoglu e Romagnoli, mentre lo stesso Zlatan pare sul punto di firmare unaccordo col club ...Ieri i "soliti sette club" hanno sfiduciato il presidente della Lega di serie A Dal Pino. Con una lettera dai toni severi e sprezzanti.Ancora tagli e limitazioni alle trasmissioni di Barbara D'Urso. Pier Silvio Berlusconi mette nuovamente i bastoni tra le ruote alla conduttrice campana ...