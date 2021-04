Detersivi fai da te | fai profumare tutta la casa in modo naturale ed economico!

(Di venerdì 16 aprile 2021) I detergenti fatti insono molto efficaci, a basso impatto ambientale e davvero molto economici rispetto a quelli chimici. Spesso, però, preferiamo acquistare dei prodotti confezionati semplicemente per il profumo che sprigionano. Effettivamente dopo aver pulitonon c’è nulla di più soddisfacente di aspirare una boccata d’aria e sentire un forte profumo di pulito. Per non rinunciare a questa sensazione e nemmeno ad utilizzare i detergentilinghi, non dobbiamo fare altro che continuare a leggere. Spray multiuso Gli spray multiuso sono tra i prodotti che utilizziamo indubbiamente di più durante tutto il corso della giornata. Per prepararne uno efficacissimo e altrettanto profumato ci servirà: 500 ml d’acqua, 45 grammi di bicarbonato, 3 gocce di olio essenziale di limone, 3 gocce di olio essenziale ...

Advertising

infoiteconomia : 2 detersivi naturali fai da te per far splendere e brillare i vetri delle finestre senza lasciare aloni -

Ultime Notizie dalla rete : Detersivi fai

NonSoloRiciclo

E se esistesse un modo per ottenere in 5 minuti un prodotto- da - te del tutto naturale, economico ma efficace come idelle grandi marche? È esattamente ciò di cui parleremo in questo ...Sono ottimi anche i- da - te e i saponi naturali preparati in casa. In sostituzione dell'aceto, potrete riempire il fondo del contenitore per la lettiera con dell'acqua bollente, a cui ...L’ambientalista romana, cresciuta a pochi passi dalla discarica Malagrotta, è la copresidente nazionale del Movimento per la Decrescita Felice. Tra i suoi obiettivi c’è anche quello della riduzione de ...Avete un jeans nero e fareste di tutto pur di non rovinare il suo colore? Anche se il tessuto tende a sbiadirsi con facilità, è possibile seguire ...