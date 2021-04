“Denuncia partita”. Milly Carlucci, la faccenda si complica: “Non lo posso accettare”. Caos alla Rai (Di venerdì 16 aprile 2021) Il caso del retweet volgare dell’account di Ballando con le stelle, celeberrimo format di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, sta andando incontro a un Caos mediatico in costante crescendo. Sebbene il post sia stato prontamente cancellato, le regole del web sono ormai note a tutti. L’oblio è difficile da ottenere, specialmente quando si tratta di dettagli piccanti. Se all’inizio si fosse ipotizzata una noncuranza di un Social Media Manager sbadato, pensando di gettare la notizia nel pertugio più oscuro del dimenticatoio, le evoluzioni sono andate ben oltre le immaginazioni. A partire dalla stessa Carlucci. La conduttrice si è detta furiosa per quanto accaduto e determinata a venire a capo della faccenda. Convinta che dietro al retweet erotico ci sia un attacco ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 16 aprile 2021) Il caso del retweet volgare dell’account di Bndo con le stelle, celeberrimo format di Rai 1 condotto da, sta andando incontro a unmediatico in costante crescendo. Sebbene il post sia stato prontamente cancellato, le regole del web sono ormai note a tutti. L’oblio è difficile da ottenere, specialmente quando si tratta di dettagli piccanti. Se all’inizio si fosse ipotizzata una noncuranza di un Social Media Manager sbadato, pensando di gettare la notizia nel pertugio più oscuro del dimenticatoio, le evoluzioni sono andate ben oltre le immaginazioni. A partire dstessa. La conduttrice si è detta furiosa per quanto accaduto e determinata a venire a capo della. Convinta che dietro al retweet erotico ci sia un attacco ...

Advertising

mitsouko1 : RT @gebbiadom: @nabopi @pbecchi Comunque una denuncia alla corte giusta è gia partita se tutto andrà bene prima o poi qualcuno dovrà render… - sotirias : RT @gebbiadom: @nabopi @pbecchi Comunque una denuncia alla corte giusta è gia partita se tutto andrà bene prima o poi qualcuno dovrà render… - spinanelcul0 : RT @velo_di_maia: Io non sono in guerra con le partite #IVA! Ho lavorato per anni con partita IVA e conosco bene la situazione. Sono contro… - gebbiadom : @nabopi @pbecchi Comunque una denuncia alla corte giusta è gia partita se tutto andrà bene prima o poi qualcuno dov… - westondipendent : @RADI0ACTIXE Intanto la denuncia è partita, buona serata -

Ultime Notizie dalla rete : Denuncia partita Vipiteno, raid vandalico contro le luci in centro Ed è subito partita la segnalazione al comando di polizia municipale. "Ancora prima di terminare l'...turistica locale e la ditta che produce i collettori solari hanno provveduto a sporgere denuncia". ...

Fabrizio Corona torna agli arresti domiciliari, l'avvocato: 'Era ora' ...delle ferite e aveva pubblicato sui social un video shock che gli era costato un'ulteriore denuncia ... Intanto, sui social, è partita una campagna solidale per chiederne la scarcerazione. Sulla vicenda, ...

Partanna: controlli nel territorio. Multe e denunce Prosegue costante l’attività di controllo del territorio da parte del Comando della Polizia Municipale di Partanna, finalizzata alla tutela del decoro urbano e ...

Scuola, “In classe entra acqua, quindi uso l’ombrello”: la foto-denuncia di un alunno Scuola, “In classe entra acqua, quindi uso l’ombrello”: la foto shock di un alunno. Ecco lo scatto che ha riportato ScuolaZoo ...

Ed è subitola segnalazione al comando di polizia municipale. "Ancora prima di terminare l'...turistica locale e la ditta che produce i collettori solari hanno provveduto a sporgere". ......delle ferite e aveva pubblicato sui social un video shock che gli era costato un'ulteriore... Intanto, sui social, èuna campagna solidale per chiederne la scarcerazione. Sulla vicenda, ...Prosegue costante l’attività di controllo del territorio da parte del Comando della Polizia Municipale di Partanna, finalizzata alla tutela del decoro urbano e ...Scuola, “In classe entra acqua, quindi uso l’ombrello”: la foto shock di un alunno. Ecco lo scatto che ha riportato ScuolaZoo ...