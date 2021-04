Advertising

WiAnselmo : Delio Rossi: “Io al #Palermo? Rispondo così. Pastore, che classe. Una cosa lo ha penalizzato” - Mediagol : Delio Rossi: “Io al #Palermo? Rispondo così. Pastore, che classe. Una cosa lo ha penalizzato” - TuttoSalerno : Ex granata - Delio Rossi: 'Ho ritrovato una B con meno qualità' - _grazy87 : @MaxAllegriCoach Delio Rossi - Jacop83 : Inter, Juventus, Juventus, Juventus, Inter, Roma, Lazio...poi ancora Roma (10, Garcia) e Lazio (9, Delio Rossi). No… -

Ultime Notizie dalla rete : Delio Rossi

Mediagol.it

... Conti, Spalletti, Ranieri, Montella, Luis Enrique, Zeman, Andreazzoli, Garcia, Spalletti, Di Francesco, Ranieri e Fonseca, più Sella per una giornata), la Lazio 9 (Caso, Papadopulo,, ...Nel 2007 - 2008 la squadra leccese allenata da Papadopulo vinse 3 - 1 mentre nel 2002 - 2003 conin panca arrivò un pareggio 1 - 1. Le due squadre si incroceranno dopo le rispettive ...Corini prepara la sfida del Menti con il dubbio Pettinari. L'attaccante è alle prese con un problema muscolare che cercherà di smaltire in extremis.Il patron non scioglie i dubbi sulla sua permanenza e fa mea culpa: "Due errori per aver ceduto alle pressioni: l’esonero di Zanetti e la scelta di Delio Rossi" ...