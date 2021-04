Degrado a Vicenza, trans nudo sfascia tre negozi e ferisce le commesse (Video) (Di venerdì 16 aprile 2021) Vicenza, 16 apr — Girava per strada completamente nudo il trans originario dell’Ecuador ma residente a Vicenza che alcuni giorni fa ha creato il panico devastando le vetrine di tre negozi di viale San Lazzaro, nel centro cittadino. Prima la passeggiata per strada, poi, in rapida successione, tre blitz in tre diversi negozi, urlando e pronunciando frasi sconnesse, sfasciando gli interni degli esercizi commerciali e scagliandosi contro le commesse, fino ad arrivare a ferirne lievemente una. Per quest’ultima, che alla fine delle devastazioni si trovava in stato di choc, si è reso necessario un salto al pronto soccorso per curare alcune piccole lesioni. La vicenda, riportata dal Corriere vede come protagonista un trans, probabilmente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 aprile 2021), 16 apr — Girava per strada completamenteiloriginario dell’Ecuador ma residente ache alcuni giorni fa ha creato il panico devastando le vetrine di tredi viale San Lazzaro, nel centro cittadino. Prima la passeggiata per strada, poi, in rapida successione, tre blitz in tre diversi, urlando e pronunciando frasi sconnesse,ndo gli interni degli esercizi commerciali e scagliandosi contro le, fino ad arrivare a ferirne lievemente una. Per quest’ultima, che alla fine delle devastazioni si trovava in stato di choc, si è reso necessario un salto al pronto soccorso per curare alcune piccole lesioni. La vicenda, riportata dal Corriere vede come protagonista un, probabilmente ...

rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: Per il trans è scattata la denuncia per atti osceni e per danneggiamenti - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Per il trans è scattata la denuncia per atti osceni e per danneggiamenti - IlPrimatoN : Per il trans è scattata la denuncia per atti osceni e per danneggiamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Degrado Vicenza Controlli in campo Marzo: denunciato spacciatore e segnalato consumatore di cocaina Continua l'azione del settore operativo di polizia giudiziaria della polizia locale di Vicenza di contrasto allo spaccio e al consumo di sostante stupefacenti. Sorvegliata speciale l'area ...degrado a ...

"La continuità? Dà valore. Bologna in linea con l'Italia" ... in carriera sono arrivato in Europa ogni volta c'è stato il tempo di lavorare, a Vicenza, a ... Boniciolli: "È il risultato del degrado culturale di questo paese" Come spiega questi numeri il raddoppio ...

Vicenza: controlli campo Marzo, denunciato spacciatore e segnalato consumatore di cocaina Continua l’azione del settore operativo di polizia giudiziaria della polizia locale di Vicenza di contrasto allo spaccio e al consumo di sostante stupefacenti. Sorvegliata speciale l’area verde di Cam ...

Nove anni senza Morosini: sabato al Menti contro il Lecce il ricordo Nove anni senza Piermario Morosini. Nove anni da quel crudele 14 aprile 2012, quando a Pescara il cuore del venticinquenne centrocampista... Scopri di più ...

Continua l'azione del settore operativo di polizia giudiziaria della polizia locale didi contrasto allo spaccio e al consumo di sostante stupefacenti. Sorvegliata speciale l'area ...a ...... in carriera sono arrivato in Europa ogni volta c'è stato il tempo di lavorare, a, a ... Boniciolli: "È il risultato delculturale di questo paese" Come spiega questi numeri il raddoppio ...Continua l’azione del settore operativo di polizia giudiziaria della polizia locale di Vicenza di contrasto allo spaccio e al consumo di sostante stupefacenti. Sorvegliata speciale l’area verde di Cam ...Nove anni senza Piermario Morosini. Nove anni da quel crudele 14 aprile 2012, quando a Pescara il cuore del venticinquenne centrocampista... Scopri di più ...