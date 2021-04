Deforestazione tropicale | nel 2020 persa un’area grande quanto i Paesi Bassi | l’allarme degli studiosi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo un recente studio del Global Forest Watch, che da anni redige puntualmente report, nella porzione di forestache sarebbe stata distrutta per mano dell’uomo sarebbe equivalente, in termini areali, ai. Un fenomeno dunque, quello della, che non avrebbe trovato alcuna battuta d’arresto nemmeno in un momento come questo, segnato da una profonda crisi economica globale: stando sempre allo studio, lanegli ultimi 12 mesi avrebbe segnato un aumento pari al 12%.: neldistruttaSecondo uno studio del Global Forest Watch, i ...

Advertising

fattoquotidiano : Europa secondo più grande importatore al mondo di prodotti derivati da deforestazione tropicale. E l’Italia è ai pr… - Eeris_ : RT @WWFitalia: L’Italia (dati 2017) è al 2° posto nella classifica degli otto paesi europei responsabili dell’80% della #deforestazione inc… - Eeris_ : RT @WWFitalia: Le #Foreste sono la casa per l'80% delle specie #animali e #vegetali terrestri ma le stiamo perdendo a un ritmo allarmante N… - Augusto47412474 : RT @WWFitalia: L’Italia (dati 2017) è al 2° posto nella classifica degli otto paesi europei responsabili dell’80% della #deforestazione inc… - Guruitter : L'Unione europea è il secondo importatore globale di deforestazione tropicale. E l’Italia è seconda nell’Ue - Green… -

Ultime Notizie dalla rete : Deforestazione tropicale

Un record di cui andare poco fieri: coi nostri stili di vita alimentare, l'Europa è seconda solo alla Cina per 'importare'. In altri termini ciò che mangiamo si 'mangia' foreste per essere prodotto, provocando la devastazione di interi ecosistemi. 'Quasi del tutto inconsapevolmente, trasformiamo e ...Tra il 2005 - 2017 la soia, l'olio di palma e la carne bovina sono stati, in termini quantitativi, i prodotti importati dall'Ue ad avere il maggior peso nella, seguiti dai ...Coi nostri stili di vita alimentare, l’Europa contribuisce in modo determinante a devastare interi ecosistemi. Lo dice il nuovo report del WWF sui consumi: tra il 2005 e il 2017 soia, olio di palma e ...Nella fattispecie, tra il 2005 e il 2017 i prodotti arrivati in Ue che hanno avuto il maggiore peso sono soia, olio di palma e carne bovina, seguiti da prodotti legnosi da piantagioni, cacao e caffè.