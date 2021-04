Decreto sostegni, Draghi: "Utile tra criteri ma tempi più lunghi" (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - "Il criterio adottato nel primo Decreto sostegni" per quanto riguarda l'allocazione dei fondi "è quello del fatturato, che ha suscitato perplessità in tanti. Il Mef sta pensando di aggiungere oltre a quello del fatturato anche un criterio che riguarda l'Utile, l'imponibile fiscale in altre parole, in modo da vedere i soggetti che sono stati più colpiti dalla pandemia". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Naturalmente bisogna ricordare che non si può avere tutto -ha aggiunto Draghi-. Col fatturato i pagamenti sono stati molto rapidi, con l'utilizzo di altri parametri i tempi si allungano: non di molto, ma di 3-4 settimane". Il premier ha spiegato che "il prossimo Decreto avrà ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - "Ilo adottato nel primo" per quanto riguarda l'allocazione dei fondi "è quello del fatturato, che ha suscitato perplessità in tanti. Il Mef sta pensando di aggiungere oltre a quello del fatturato anche uno che riguarda l', l'imponibile fiscale in altre parole, in modo da vedere i soggetti che sono stati più colpiti dalla pandemia". Lo ha detto il premier Marioin conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Naturalmente bisogna ricordare che non si può avere tutto -ha aggiunto-. Col fatturato i pagamenti sono stati molto rapidi, con l'utilizzo di altri parametri isi allungano: non di molto, ma di 3-4 settimane". Il premier ha spiegato che "il prossimoavrà ancora ...

