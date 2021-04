Decreto sostegni, Draghi: “Utile tra criteri ma tempi più lunghi” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Il criterio adottato nel primo Decreto sostegni” per quanto riguarda l’allocazione dei fondi “è quello del fatturato, che ha suscitato perplessità in tanti. Il Mef sta pensando di aggiungere oltre a quello del fatturato anche un criterio che riguarda l’Utile, l’imponibile fiscale in altre parole, in modo da vedere i soggetti che sono stati più colpiti dalla pandemia”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Naturalmente bisogna ricordare che non si può avere tutto -ha aggiunto Draghi-. Col fatturato i pagamenti sono stati molto rapidi, con l’utilizzo di altri parametri i tempi si allungano: non di molto, ma di 3-4 settimane”. Il premier ha spiegato che “il prossimo Decreto avrà ancora il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) “Ilo adottato nel primo” per quanto riguarda l’allocazione dei fondi “è quello del fatturato, che ha suscitato perplessità in tanti. Il Mef sta pensando di aggiungere oltre a quello del fatturato anche uno che riguarda l’, l’imponibile fiscale in altre parole, in modo da vedere i soggetti che sono stati più colpiti dalla pandemia”. Lo ha detto il premier Marioin conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Naturalmente bisogna ricordare che non si può avere tutto -ha aggiunto-. Col fatturato i pagamenti sono stati molto rapidi, con l’utilizzo di altri parametri isi allungano: non di molto, ma di 3-4 settimane”. Il premier ha spiegato che “il prossimoavrà ancora il ...

Decreto sostegni, Draghi: "Utile tra criteri ma tempi più lunghi" "Il criterio adottato nel primo decreto sostegni" per quanto riguarda l'allocazione dei fondi "è quello del fatturato, che ha suscitato perplessità in tanti. Il Mef sta pensando di aggiungere oltre a quello del fatturato anche un criterio che riguarda l'Utile, l'imponibile fiscale in altre parole, in modo da vedere i soggetti che sono stati più colpiti dalla pandemia".

