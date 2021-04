Decreto sostegni, Draghi: "Utile tra criteri ma tempi più lunghi" (Di venerdì 16 aprile 2021) "Il criterio adottato nel primo Decreto sostegni" per quanto riguarda l'allocazione dei fondi "è quello del fatturato, che ha suscitato perplessità in tanti. Il Mef sta pensando di aggiungere oltre a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) "Ilo adottato nel primo" per quanto riguarda l'allocazione dei fondi "è quello del fatturato, che ha suscitato perplessità in tanti. Il Mef sta pensando di aggiungere oltre a ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegni Riaperture, Draghi: 'Rischio ragionato, norme restano scrupolose. Spostamenti tra Regioni di colore diverso solo con un pass' 'A proposito del decreto sostegni , è segnato da rapidità dei pagamenti, dal 30 marzo a oggi sono stati pagati due miliardi nella prima settimana e nella seconda un miliardo, ma i pagamenti non sono ...

Scuola. Ecco come si tornerà in classe. I problemi e i timori Da viale Trastevere ricordano che, proprio in queste settimane, sono tornati a riunirsi i tavoli prefettizi sul trasporto pubblico locale e che i 150 milioni che il decreto Sostegni ha previsto per ...

Decreto sostegni, Draghi: "Utile tra criteri ma tempi più lunghi" (Adnkronos) - "Il criterio adottato nel primo decreto sostegni" per quanto riguarda l'allocazione dei fondi "è quello del fatturato, che ha suscitato perplessità in tanti. Il Mef sta pensando di aggiu ...

Def, ok Cdm a scostamento bilancio di 40 miliardi. Nel 2021 Pil a +4,5%, deficit 11,8%. Draghi: «Presto misure espansive» Uno scostamento di bilancio da 40 miliardi e una linea di finanziamento complementare al Recovery Plan da circa 30 miliardi per dare una spinta aggiuntiva all'economia e riuscire a riportare ...

