De Luca: “Trattamento riservato alla Campania sui vaccini è al limite della delinquenza politica” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Come ogni venerdì il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha tenuto una conferenza streaming per fare il punto sull’emergenza epidemiologica. Toni duri, anzi durissimi, quelli di De Luca: “Il Governo imbroglia nella comunicazione sull’epidemia da Covid -19”, questo l’esordio al veleno del governatore. In questo momento secondo De Luca “il dibattito sull’epidemia oscilla tra banalità e demagogia, quello che manca è la ragione laica”. A queste pesanti accuse nei confronti del governo, De Luca fa seguire una lunga serie di argomentazioni che proverebbero – a suo giudizio – la veridicità delle affermazioni di cui sopra. Il tema più scottante è quello dei vaccini. “Continua il mercato nero dei vaccini”, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Come ogni venerdì il PresidenteRegioneVincenzo Deha tenuto una conferenza streaming per fare il punto sull’emergenza epidemiologica. Toni duri, anzi durissimi, quelli di De: “Il Governo imbroglia nella comunicazione sull’epidemia da Covid -19”, questo l’esordio al veleno del governatore. In questo momento secondo De“il dibattito sull’epidemia oscilla tra banalità e demagogia, quello che manca è la ragione laica”. A queste pesanti accuse nei confronti del governo, Defa seguire una lunga serie di argomentazioni che proverebbero – a suo giudizio – la veridicità delle affermazioni di cui sopra. Il tema più scottante è quello dei. “Continua il mercato nero dei”, ...

