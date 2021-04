De Luca: «Non danno alla Campania i vaccini Pfizer e Moderna, siamo alla delinquenza politica» (Di venerdì 16 aprile 2021) “Il dibattito pubblico oscilla dalle banalità burocratiche alla demagogia. Vedo assente la ragione laica. Questione vaccini: ho parlato di un mercato nero dei vaccini in Italia. Abbiamo accettato che andassero più vaccini alle regioni del nord dove c’erano più anziani, ma con l’intesa che poi ritornassimo ad un criterio di rispetto della distribuzione in base alla popolazione. Non è venuto. Anzi, il problema si aggrava: ad oggi siamo privati di 200.000 dosi di vaccino. siamo l’ultima regione in Italia. Ma la vergogna è doppia: siamo ultimi per Pfizer e Moderna. Sono i due vaccini che servono per i più anziani. Una vergogna, è scandaloso che nessuno abbia il coraggio di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) “Il dibattito pubblico oscilla dalle banalità burocratichedemagogia. Vedo assente la ragione laica. Questione: ho parlato di un mercato nero deiin Italia. Abbiamo accettato che andassero piùalle regioni del nord dove c’erano più anziani, ma con l’intesa che poi ritornassimo ad un criterio di rispetto della distribuzione in basepopolazione. Non è venuto. Anzi, il problema si aggrava: ad oggiprivati di 200.000 dosi di vaccino.l’ultima regione in Italia. Ma la vergogna è doppia:ultimi per. Sono i dueche servono per i più anziani. Una vergogna, è scandaloso che nessuno abbia il coraggio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Luca Non Depuratore Maiori, presidente provincia Michele Strianese: 'Tutto procede regolarmente' I progetti iniziali non sono mai stati modificati, tranne piccole migliorie apportate dai nostri ... Vincenzo De Luca che, attraverso i finanziamenti regionali, ci permette con il "Grande Progetto di ...

Luca Barbareschi, che gran voglia avevo di tornare in tv Fiume in piena, a parlare è Luca Barbareschi, attore, produttore, autore, regista, amante della ... non a caso, uno studio che sembra un loft newyorkese, Barbareschi propone di farsi "più ...

Zona gialla rafforzata dal 26 aprile: «Ristoranti aperti a cena solo all'aperto», coprifuoco resta alle 22 Ristoranti aperti anche di sera dal 26 aprile. È quanto emerge da fonti di governo al termine della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. L'ipotesi, ...

Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se non faccio l'artista mi deprimo' (2) (Adnkronos) - “La crisi è un'opportunità - prosegue Barbareschi - significa questo la mia dichiarazione 'il teatro è morto': l'ho detta perché penso ...

